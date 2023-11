O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) depositou para o Município de Formiga, na terça-feira (7), a 10ª parcela de recursos destinados à aquisição de merenda, beneficiando os alunos das 26 Unidades Municipais de Ensino, Apromid e Apae.

De acordo com a Prefeitura, o valor dessa parcela é de R$ 86.807,00 e será revertido em alimentação de qualidade para 5.338 estudantes.

A Secretaria Municipal de Educação e Esportes conta com um nutricionista que elabora cardápios em conformidade com a Legislação Federal vigente e a modalidade de ensino, visando o equilíbrio nutricional e a promoção da saúde coletiva.

Segundo a equipe gestora da pasta, como os recursos do Governo Federal destinados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) não sejam suficientes, o Município complementa a verba repassada aos Caixas Escolares com um aporte financeiro, subsidiando, assim, a merenda escolar. No ano corrente, o valor desse aporte atingiu R$1.056.834,00.

Fonte: Decom

