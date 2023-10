Cinco pássaros nasceram de ovos que foram encontrados no sutiã de uma passageira no aeroporto de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Os ovos haviam sido apreendidos durante uma fiscalização da Polícia Federal no último dia 13 de outubro. Eles foram encaminhados ao Parque das Aves, uma instituição voltada para a conservação desses animais da Mata Atlântica, onde vêm recebendo cuidados intensivos.

Em suas redes sociais, o santuário divulgou que alguns dos ovos eclodiram, revelando filhotes do mesmo grupo que os tucanos.

Sua verdadeira espécie, no entanto, ainda não foi identificada. O primeiro ovo eclodiu na quarta-feira (18). Na quinta (19), outros três filhotes nasceram e, na sexta (20), um quinto. Outros dois ovos estão incubados.

