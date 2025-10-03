O bilionário Elon Musk chamou seus apoiadores a boicotarem a Netflix após a descoberta de uma série animada na plataforma que conta com uma personagem transgênero. A produção, intitulada Guardiões da Mansão do Terror, tem como público-alvo crianças.

A presença da personagem trans na série revoltou Musk, que compartilhou um meme na rede social X, antiga Twitter, comparando a Netflix a um “Cavalo de Troia” que estaria levando conteúdo considerado impróprio para o público infantil.

“Cancelem a Netflix pela saúde de seus filhos”, afirmou o empresário, unindo-se a outros influenciadores conservadores que vêm promovendo o cancelamento do serviço de streaming como forma de protesto. O grupo alega que a série representa uma “tentativa de aliciar crianças”.

Musk, crítico do que denomina “agenda trans woke”, é pai de Vivian Jenna Wilson, uma mulher trans de 20 anos que rompeu relações com o empresário após ele se recusar a aceitar a identidade de gênero dela.

Com informações do Metrópoles