Na manhã desta sexta-feira (3), por volta das 7h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência no bairro Jardim Alvorada, em Carmo do Cajuru. O chamado relatava vazamento de gás em uma escola de educação infantil, após o rompimento acidental da válvula de um botijão de gás durante uma tentativa de movimentação do equipamento.

Imediatamente, a equipe de profissionais da escola seguiu os protocolos de segurança: retirou todas as crianças do prédio e acionou o 10º Batalhão de Bombeiros através do trídigito 193, mantendo a situação sob controle até a chegada da guarnição.

Ao chegar ao local, os militares constataram que o gás já havia se esgotado e que o botijão se encontrava em ambiente aberto, sem oferecer riscos adicionais. A área foi vistoriada e, após verificação completa, o funcionamento da escola pôde ser retomado com segurança.

Mais do que uma resposta rápida e eficiente, o que marcou o episódio foi a reação das crianças à presença dos bombeiros. Encantadas com os uniformes, o caminhão e o espírito heroico dos militares, demonstraram curiosidade e entusiasmo: queriam tirar fotos, fazer perguntas e conhecer os equipamentos. No momento, não havia outro chamado em espera para a viatura, então foi permitido que os bombeiros permanecessem no local para interagir com as crianças, falar sobre segurança e acidentes domésticos. A emoção também tomou conta das funcionárias da escola, que se comoveram com o brilho nos olhos dos pequenos diante daquele momento tão inusitado e cheio de significado.

O episódio, felizmente sem feridos ou danos materiais, ressaltou não apenas a importância da prevenção e dos protocolos de segurança, mas também o papel inspirador que o Corpo de Bombeiros exerce na vida da comunidade, especialmente das crianças, que enxergam nos militares verdadeiros exemplos de coragem, cuidado e dedicação.

