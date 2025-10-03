A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu um alerta à população sobre os riscos de intoxicação por metanol, substância tóxica frequentemente encontrada em bebidas alcoólicas adulteradas. A administração municipal reforça a importância da prevenção como medida essencial para proteger a saúde pública.

A recomendação é que os consumidores evitem adquirir e consumir bebidas de origem duvidosa, especialmente aquelas comercializadas com preços muito abaixo do valor de mercado ou em embalagens improvisadas. Esses sinais podem indicar adulteração ou falta de controle na produção, aumentando o risco de contaminação por substâncias tóxicas como o metanol.

A Secretaria de Saúde orienta que, em caso de sintomas de intoxicação, a pessoa deve procurar imediatamente um serviço de urgência. A ingestão de metanol pode causar efeitos graves à saúde, incluindo comprometimento da visão, danos neurológicos e até a morte.

Com informações da Prefeitura de Formiga