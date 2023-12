Neymar está fora da Copa América de 2024, que acontece entre junho e julho do ano que vem. A informação é do médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. Aprevisão de retorno do camisa 10 aos gramados é agosto de 2024, quando completará 9 meses de recuperação da lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

“É muito cedo, não adianta queimar etapas para recuperar antes e correr riscos desnecessários. A nossa expectativa é que ele esteja preparado para voltar no início da temporada 2024 na Europa, que é agosto”, afirmou o médico, em entrevista à Rádio 98fm.

Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0, em 17 de outubro, no estádio Centenário, em Montevidéu. O jogador dividiu com o uruguaio De la Cruz e levou a pior no lance. A partida foi pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.