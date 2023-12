Ex-atacante da Seleção Argentina, Ezequiel Lavezzi foi hospitalizado após ser esfaqueado por um familiar numa festa em Punta del Este, no Uruguai. Ele teve ferimentos e fraturou o omoplata, osso do ombro.

A informação é do jornal uruguaio “El Observador”, que confirmou o caso com a polícia de Maldonado, distrito onde fica Punta del Este. A agressão aconteceu na madrugada dessa terça-feira (19).

De acordo com as autoridades, Lavezzi, de 38 anos, foi esfaqueado pelo parente após uma discussão sobre dinheiro.

Lavezzi jogou a Copa do Mundo de 2014

O atacante encerrou a carreira em 2019, após quatro temporadas na China. Antes, teve passagens por Paris Saint-Germain, Napoli e San Lorenzo.

Pela Argentina, fez 51 jogos e marcou 9 gols. Ele participou de seis partidas da campanha do vice-campeonato na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Fonte: CNN Brasil