O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse à CNN que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) precisa de mais experiência para concorrer ao governo de Minas. “É importante ele ter mais experiências para chegar ao Poder Executivo”, disse Valdemar ao jornalista Gustavo Uribe.

Nikolas já sinalizou que não descarta uma candidatura ao governo de Minas no ano que vem, pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele completa 30 anos em 2026 — idade mínima necessária para concorrer ao governo do Estado.

Segundo a apuração da CNN, a cúpula nacional do PL, porém, é resistente a uma candidatura do parlamentar. De acordo com dirigentes da legenda, a decisão final caberá a Jair Bolsonaro.

O ex-presidente, inclusive, tem negociado a filiação do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao PL. Um eventual acordo passaria pelo apoio ao senador para a disputa ao governo mineiro em 2026.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, já declarou publicamente que apoia o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o Palácio Tiradentes. Apesar de agradecer as menções feitas ao seu nome por Lula e outros nomes do PT, Pacheco ainda não cravou se será ou não candidato ao governo do estado.

Fonte: Mardélio Couto – Itatiaia