Um comerciante de 45 anos foi preso após enganar uma idosa autista, entrar na casa dela e estuprar uma criança de 10 anos em Nanuque, no Norte de Minas. O caso e a prisão foram registrados na última sexta-feira (25).

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, no dia do crime, o suspeito compareceu à residência da idosa, que é avó da vítima e possui Transtorno de Espectro Autista (TEA). A PCMG aponta que o homem “pediu para aguardar no local até que pudesse pegar óleo em um posto de combustível“.

A idosa permitiu a entrada do suspeito e, posteriormente, aceitou ajuda dele para limpar uma casa para onde estava se mudando. A instituição indica que, durante um momento de ausência da avó, o comerciante teria se aproveitado para abusar sexualmente da criança.

A vítima relatou aos agentes que, ao tentar gritar por socorro, o rapaz teria tapado a boca dela e a ameaçado, “dizendo que mataria seus familiares caso ela contasse o ocorrido“.

Fonte: O Tempo