Está garantida a liberação de mais de R$15 mi que viabiliza a implantação de interceptores de esgoto em Formiga.

Campo do Meio conta com mais de R$58 mi para construção de dique que manterá nível do Lago de Furnas.

Os municípios de Três pontas, Areado e Eloi Mendes também foram beneficiados com a aprovação de projetos, além da Unifal que desenvolve estudo sobre avaliação quali-quantitativa, mapeamento e manejo de risco, divulgação e educação ambiental no Braço Sapucaí do Lago de Furanas.

Em Formiga:

Finalmente a ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, semiacabada e erguida na Vargem Grande, poderá em breve, entrar em funcionamento, tratando todo o esgoto doméstico produzido nesta cidade, e captado pelo Rio Formiga que também recebe as águas do Mara Cavalo e dos diversos córregos que por aqui captam esgoto a céu aberto em diversas regiões da cidade. (Cardoso, Água Vermelha, Matadouro e Romualdo).

Em Campo do Meio:

Após a visita do presidente Lula a Campo do Meio, no dia 7 de março, foi assumido um compromisso pelo governo federal de construir naquele município um dique para garantir a estabilidade do nível do Lago de Furnas na região.

O anúncio oficial foi feito pelo presidente e pelo Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que confirmaram a obra diante do prefeito de Campo do Meio, Samuel Azevedo.

Já nesta segunda-feira (28) o Ministro, em sua página no Instagram, publicou um vídeo afirmando que o valor de R$58 mi para a construção do dique já está garantido.

A construção do dique deve garantir que o trecho do lago que banha Campo do Meio mantenha um volume de água adequado ao longo do ano. Apesar da confirmação do projeto, ainda não há uma data definida para o início das obras.