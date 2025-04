Após um apagão massivo que impactou todas as regiões de Portugal e Espanha, muita gente lotou supermercados e mercearias dos dois países em busca de suprimentos nesta segunda-feira (28). Nas redes sociais, há relatos de que alguns estabelecimentos já estão com as prateleiras vazias.

Há relatos ainda de filas enormes em caixas eletrônicos de bairros onde a energia elétrica foi restaurada. Como muitas pessoas estão sem energia elétrica e internet, há quem acredite que seja necessário ter dinheiro vivo em mãos para compras urgentes.

Muitos portugueses e espanhóis se sentiram apreensivos com o inesperado apagão porque o problema na energia elétrica aconteceu poucas semanas depois de alguns governos europeus orientarem a população a guardar suprimentos para 72 horas de isolamento domiciliar. O temor é que o apagão tenha sido provocado por um ataque cibernético – informação que não foi confirmada nem descartada pelas autoridades.

De acordo com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, a orientação é para que as pessoas evitem viagens de trem, só usem os celulares para ligações curtas, evitem congestionar serviços de emergência e só confiem em informações oficiais.

“A Red Eléctrica está trabalhando para determinar a causa desta queda de energia e resolver o problema o mais rápido possível. A Espanha tem mecanismos para lidar com esse tipo de situação. Mais uma vez, apelo ao público para que coopere com todas as autoridades e aja de forma responsável e civilizada, como sempre fizemos”, disse Pedro Sanchez.

Eduardo Prieto, diretor de operações da Red Eléctrica, afirmou que “não podemos especular” sobre as causas do apagão, após rumores de um ataque cibernético, e insistiu que o incidente será analisado minuciosamente.

Parte da energia nos dois países já foi restaurada, graças à contribuição feita por países vizinhos como França e Marrocos.

