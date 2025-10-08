Especialistas em segurança digital estão em alerta diante de um novo golpe que vem sendo disseminado por meio do WhatsApp. A ameaça envolve arquivos compactados no formato .zip, usados para espalhar o malware SORVEPOTEL, um vírus que transforma computadores em fontes de propagação da infecção.

Ao abrir o arquivo malicioso, o vírus entra em ação automaticamente e passa a enviar mensagens em massa para diversos contatos da vítima, sem o seu consentimento. Esse comportamento gera suspeita de spam por parte do sistema da Meta — empresa responsável pelo WhatsApp — e pode levar ao banimento da conta afetada pela plataforma.

A tática dos criminosos é explorar a confiança entre contatos para aumentar o alcance do golpe. Muitas vezes, a vítima abre o arquivo por acreditar que o conteúdo foi enviado por alguém conhecido, facilitando a disseminação do malware.

Para se proteger, especialistas recomendam nunca abrir arquivos nem clicar em links de origem desconhecida, mesmo que enviados por contatos confiáveis. Em caso de dúvida, o ideal é confirmar diretamente com o remetente se o envio foi intencional e seguro. A adoção dessas medidas simples pode evitar prejuízos e impedir a propagação do vírus.

Com informações do TechTudo