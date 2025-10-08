O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou nessa terça-feira (7) que o Brasil deverá adotar, em breve, as chamadas tarifas inteligentes — sistema que permitirá ao consumidor ajustar o consumo de energia conforme os sinais de preço, pagando menos em horários de menor demanda.

Desde 2022, a Aneel vem trabalhando na chamada “modernização tarifária”, com nove projetos experimentais em andamento, conhecidos como sandboxes tarifários. A proposta é criar modalidades de cobrança diferenciadas, com variações por horário ou por áreas com elevado índice de perdas não técnicas, como furtos de energia.

“Precisamos dar esse sinal mais rápido ao consumidor. Hoje temos a bandeira tarifária, mas é necessário um sinal horário, diário. O consumidor precisa saber quando o custo da energia está mais alto e quando está mais barato para poder consumir com mais eficiência”, declarou Feitosa em entrevista a jornalistas.

Segundo o diretor, a expectativa é que, até o fim de 2025, os estudos sejam concluídos e, já no início de 2026, a Aneel avance com a regulamentação das novas tarifas.

“Alguns projetos estão mais adiantados, outros nem tanto, mas sinalizamos internamente que vamos iniciar isso já para o começo de 2026”, completou.

Com informações do O Tempo