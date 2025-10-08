Desde março, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) está notificando pessoas que receberam indevidamente o Auxílio Emergencial, pago durante a pandemia de Covid-19, para que façam a devolução dos valores. Ao todo, 177,4 mil famílias já foram notificadas. O valor a ser ressarcido à União soma R$ 478,8 milhões.
As notificações estão sendo enviadas por SMS, WhatsApp, e-mail e pelo aplicativo Notifica, com foco em pessoas com maior capacidade de pagamento e valores mais elevados a restituir, conforme determina o artigo 7º do Decreto nº 10.990/2022.
A devolução é exigida em casos de inconsistências cadastrais, como:
- vínculo de emprego formal durante o recebimento do auxílio;
- recebimento simultâneo de benefício previdenciário;
- renda familiar acima dos limites legais;
- entre outras situações que caracterizam pagamento indevido.
Pessoas em situação de maior vulnerabilidade estão isentas da cobrança. Isso inclui:
- beneficiários do Bolsa Família;
- inscritos no Cadastro Único;
- quem recebeu menos de R$ 1,8 mil;
- famílias com renda per capita de até dois salários mínimos ou renda familiar de até três salários mínimos.
Segundo Érica Feitosa, diretora do Departamento de Auxílios Descontinuados do MDS, o ressarcimento deve ser feito diretamente pelo sistema Vejae, por meio do PagTesouro, com pagamento via PIX, cartão de crédito ou boleto/GRU simples (Banco do Brasil).
O prazo para quitação é de até 60 dias após a notificação, com possibilidade de pagamento à vista ou parcelamento em até 60 vezes, desde que a parcela mínima seja de R$ 50, sem juros ou multa. O não pagamento dentro do prazo poderá resultar em inscrição na Dívida Ativa da União, negativação em órgãos de proteção ao crédito e inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados (Cadin).
A diretora reforça que o sistema garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, permitindo que o cidadão apresente recursos caso não concorde com a notificação. “É essencial que os beneficiários acessem o sistema para verificar sua situação e os prazos aplicáveis”, destacou.
Os estados com o maior número de notificações são:
- São Paulo (55,2 mil pessoas),
- Minas Gerais (21,1 mil),
- Rio de Janeiro (13,26 mil)
- e Paraná (13,25 mil).
Com informações da Assessoria de Comunicação – MDS