Cristiano Ronaldo atingiu mais um feito inédito em sua carreira: tornou-se o primeiro jogador de futebol a alcançar a marca de US$ 1 bilhão em patrimônio, segundo estimativas divulgadas pela agência Bloomberg. O marco foi impulsionado pela recente extensão de contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, assinada em junho, avaliada em mais de US$ 400 milhões.

Com 40 anos e mais de duas décadas dedicadas ao futebol profissional, o português construiu uma trajetória vitoriosa em grandes clubes da Europa, como Manchester United (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) e Juventus (Itália). Atualmente no Al-Nassr, Ronaldo segue como um dos principais nomes do esporte mundial, dentro e fora dos campos.

Além dos altos salários como jogador, a fortuna de Cristiano Ronaldo também foi construída com parcerias comerciais duradouras, envolvendo grandes marcas como Nike, Armani e Clear. O atacante também investiu em negócios próprios, principalmente no setor de moda e na rede de hotéis CR7, que leva sua marca.

A conquista financeira consolida a posição de Cristiano Ronaldo como um dos atletas mais influentes e rentáveis da história do esporte, combinando desempenho esportivo com visão empresarial ao longo de sua carreira.

