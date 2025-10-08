A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (8) a Operação Nacional Proteção Integral III, em ação conjunta com as polícias civis de 16 estados. O objetivo é identificar suspeitos de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes, especialmente aqueles cometidos pela internet.

Segundo nota da corporação, foram cumpridos simultaneamente 182 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva em diversas regiões do país. Até a última atualização, a operação resultou em 19 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e o resgate de uma vítima.

Participam da ação 617 policiais federais e 273 civis dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

A PF destacou que a operação reforça a integração entre forças policiais federais e estaduais e dá continuidade às edições anteriores, realizadas em março e maio de 2025. A iniciativa faz parte de um esforço permanente da corporação no combate à exploração sexual infantojuvenil.

Dados da Polícia Federal apontam que, entre janeiro e setembro deste ano, foram cumpridos mais de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais.

A corporação também fez um alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes. “A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes”, concluiu a PF.

Com informações da Agência Brasil