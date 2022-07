A nova diretoria do Rotary Club de Formiga tomará posse nesta segunda-feira (4).

Serão empossados o novo presidente José Vieira Neto, a vice-presidente Sônia Iunes e membros do conselho diretor para o ano rotário 2022/2023.

O evento será às 20h, na sede do Rotary, situada à rua José do Patrocínio,753, no bairro Alvorada (próximo ao Parque de Exposições).

Quem é o novo presidente

José Vieira Neto é natural de Formiga, foi presidente do Rotary Clube de Catalão/GO, foi intercambista do Rotary Club de Formiga, em 1989, nos Estados Unidos; e vice-presidente no ano Rotário 2021/2022.

Ele possui extensa carreira acadêmica, é professor aposentado da Universidade Federal de Goiás, possui especialização em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestrado em Planejamento Urbano pela Universidade de Brasília, doutorado em Geografia Humana pela Universidade Federal de São Paulo, diversos artigos publicados e participações em congressos.

Neto que dar continuidade aos projetos que já fazem parte da agenda do Clube e incentivar ainda mais o trabalho dos rotarianos com campanhas humanitárias.

Conselho Diretor Ano Rotário 2022/2023

Comissão Desenvolvimento do Quadro Associativo: José Pereira de Sousa (presidente) – Sônia B. Carneiro Iunes (Suplente)

Comissão Imagem Pública: Lenir da Silva Campos (presidente) – Márcia Maria Palhares (Suplente)

Comissão de Administração (Patrimônio): José Vieira Neto (presidente) – Lutério de Freitas Costa (suplente)

Comissão Projetos de Prestação de Serviços: Suleima Lasmar (presidente) – Maria Biatris de Paula Fiuza Costa (suplente)

Comissão Fundação Rotária: Raimundo de Paula Andrade (presidente) – Anderson Cleiton Fraga (suplente)

Comissão Novas Gerações: Geralda Maria Maia Cordeiro de Azevedo (presidente) – Maria Lucia de Oliveira (suplente);

Comissão Relações Públicas e Companheirismo: Márcia Maria Palhares (presidente) – Valdeci José da Silva (suplente)

Comissão Meio Ambiente: Deyvid Castro Arantes (presidente) – Cláudio Mário de Freitas Garcia (suplente)

Comissão Projetos de Captação de Recursos: Suleima Lasmar (presidente) – Marília Oliveira Freitas Costa (suplente).

Fonte: Rotary Club