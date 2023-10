Uma nova espécie de árvore foi encontrada em Ouro Preto, região do Quadrilátero Ferrífero. Intitulada Mollinedia fatimae, a nova espécie foi encontrada durante expedição do Plano de Ação Territorial (PAT) Espinhaço Mineiro, coordenado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) no âmbito do Projeto Pró-Espécies.

O artigo que reconhece a nova espécie foi publicado em 23 de outubro, na Revista Botânica PhytoKeys. Ele destaca que a espécie é considerada endêmica, a única do gênero descrita para o Quadrilátero Ferrífero e já está avaliada como criticamente ameaçada de extinção.

“A descoberta é muito importante e significativa, pois reforça a importância ecológica da região e seu papel de suporte às espécies raras e endêmicas, e a importância da preservação da região em estratégias cada vez mais abrangentes de conservação”, disse a coordenadora do Núcleo Operacional Pró-Espécies do IEF, Gabriela Cristina Barbosa Brito.

A descoberta foi realizada por equipe de cientistas da Universidade de São Paulo (USP), liderados pelo pesquisador Danilo Alvarenga Zavatin, com a participação dos pesquisadores e colaboradores Renato Ramos, Mauricio Takashi Coutinho Watanabe, Luciano Gonçalves Pedrosa e Elton John de Lírio.

