A formação de uma nova frente fria vai provocar mudanças em estados do centro-sul do país no final desta segunda semana de abril. O sistema começa a se formar no decorrer desta terça-feira (9), e à noite, se aproxima do sul, do Rio Grande do Sul.

A frente fria se desloca no decorrer da próxima quarta-feira (10), sobre a Região Sul, provocando mais nebulosidade de manhã sobre o centro-sul e leste gaúcho e aumentando as condições de chuva forte no sul e norte de Santa Catarina. Conforme o sistema avança, a entrada do ar mais frio já deve provocar queda acentuada nas temperaturas no estado gaúcho, principalmente na Serra, Fronteira Oeste e região das Missões.

Atenção nos próximos dias para pouca variação entre as temperaturas mínimas e máximas na maior parte da Região Sul. A semana deve terminar mais gelada em muitas cidades e até mesmo nas capitais.

Na quinta-feira (11), as cidades do oeste e sul do Rio Grande do Sul, voltam a ter sol, mas o ar frio deve seguir mantendo as temperaturas mais baixas. A condição de chuva aumenta neste dia, devido ao deslocamento do sistema ainda para o Sudeste e a entrada constante de umidade. O tempo já fica mais encoberto na Serra gaúcha e no leste e litoral de Santa Catarina, com chuva persistente. No Paraná, as nuvens aumentam no litoral e em Curitiba, com condição de chuva a qualquer momento, mas é na sexta-feira (12) que o frio ganha destaque.

Os ventos também ganham força na próxima sexta-feira (12) – o que deve reforçar ainda mais o ar frio sobre estas regiões.

Na noite de quinta-feira (11), a frente fria chega a altura do litoral sul de São Paulo, trazendo mais umidade, e a condição de chuva aumenta no final desta semana. A entrada do ar frio na retaguarda do sistema também vai provocar diminuição nas temperaturas na cidade de SP e no litoral paulista.

