O governo de Minas Gerais terá de manter um banco de dados com informações sobre pessoas condenadas por crimes contra a mulher. A lei que estabelece a obrigatoriedade foi sancionada nesta semana pelo governador Romeu Zema (Novo).

O texto determina que o banco de dados deverá conter nome, filiação, data de nascimento, número do documento de identificação, endereço residencial, relação ou grau de parentesco com a vítima e foto dos condenados – somente os com sentença penal transitada em julgado.

A lei abrange os crimes de feminicídio, estupro, estupro de vulnerável, lesão corporal, perseguição, violência psicológica e invasão de dispositivo informático.