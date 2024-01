O relatório de Emprego Mundial e Perspectivas Sociais de 2024, publicado nesta quarta-feira (10), alerta que o desemprego no mundo deve crescer em 2024.

Após um período de estabilidade em 2023, indicadores recentes apontam para um aumento no desemprego em diversas regiões do mundo.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), espera-se que mais dois milhões de pessoas estarão procurando emprego nos próximos 12 meses. O relatório da organização, parte do “Sistema ONU”, destaca uma desaceleração na recuperação econômica que se intensificou ao longo de 2023.

Fatores como tensões geopolíticas contínuas, bem como uma inflação persistente e generalizada, desencadearam movimentos agressivos por parte dos bancos centrais.