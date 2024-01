O Corpo de Bombeiros divulgou mais informações sobre o acidente entre um veículo de passeio e um caminhão registrado no início da tarde desta quarta-feira (10), na altura do km 514 da BR-354, zona rural de Formiga.

O caminhão, sem carga, seguia sentido Formiga/Campo Belo, momento em que o condutor teria perdido o controle direcional ao tentar fazer uma curva à direita. Com isso, o caminhão colidiu frontalmente com o veículo de passeio, que seguia no sentido contrário.

Do ocorrido resultou em lesões no condutor e passageiras do carro Uno. A passageira do banco traseiro foi ejetada para fora do veículo e o condutor e passageira que estava no banco da frente ficaram presos no interior do veículo, devido à deformação da lataria, ocasionando o travamento das portas.