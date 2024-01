Um acidente envolvendo dois veículos de passeio foi registrado nesta quarta-feira (10), na BR-354, na altura do km 523, em Formiga.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar Rodoviária, a condutora do Celta, de 36 anos, seguia sentido Formiga/Candeias quando foi surpreendida por uma conversão repentina do veículo que estava à sua frente, um Fiat Palio.

O condutor do Pálio, de 46 anos, convergiu à esquerda sem aguardar no acostamento e sem prévia sinalização, com o intuito de acessar o pátio de um posto de combustíveis, momento em que houve a colisão entre os dois veículos.