Um homem de 59 anos foi preso suspeito de matar um idoso, de 62, no Córrego Santo Antônio, em Nova Belém, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A vítima estava em casa com a esposa, de 47 anos, e o neto, de 4, quando o crime ocorreu. O caso foi na noite de terça-feira (9).

De acordo com a Polícia Militar, a esposa da vítima disse que estava no quarto com o neto quando escutou um homem chamando o seu companheiro pelo apelido. Ela afirmou que, em seguida, ouviu o barulho de disparos de arma de fogo e, ao sair do quarto, viu o esposo caído e baleado.

Durante o relato aos militares, a mulher disse conhecer o suspeito do crime. Ela afirmou que se tratava de um homem com quem tinha um relacionamento extraconjugal. Aos policiais, ela revelou ter visto ele fugir do local do crime logo após os disparos.