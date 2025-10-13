A Administração Municipal de Formiga, por meio da Secretaria de Cultura, recebeu, na sexta-feira (10), a visita de representantes da Prumo Engenharia e da Comercial Azevedo, duas novas empresas parceiras que se uniram ao projeto natalino “EnCanto & Luz”. A iniciativa, aprovada pelo Ministério da Cultura através da Lei Rouanet, tem como objetivo proporcionar à cidade uma celebração de Natal repleta de arte, encantamento e emoção para toda a comunidade.

O encontro contou com a presença de autoridades municipais, que destacaram a importância do apoio da Prumo Engenharia e da Comercial Azevedo para a concretização do projeto. Ambas as empresas entram como novos patrocinadores, ao lado de outras organizações locais que também contribuem para a realização do evento, o qual promete ser um marco na programação natalina da cidade.

De acordo com os responsáveis pela Administração Municipal, o apoio das empresas vai garantir que o projeto “EnCanto & Luz” se torne uma grande atração para os cidadãos de Formiga, com atividades culturais e artísticas que irão animar a cidade durante o período de festas. A expectativa é de que a cidade seja transformada por um espetáculo de luzes, música e apresentações artísticas, que envolvem toda a comunidade em um clima de celebração.

Com informações da Prefeitura de Formiga