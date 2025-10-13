Uma mulher de 23 anos foi agredida com socos e mordidas pelo namorado após não se sentar ao lado dele para almoçar. O caso foi registrado nesta segunda-feira (13), em Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas Gerais, e está sendo investigado pela Polícia Militar.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima relatou que mantinha um relacionamento com o agressor há cerca de três meses e que já havia sofrido outras agressões. No dia da ocorrência, ela preparou o almoço, mas não se sentou para comer com o namorado, o que teria provocado a reação violenta.

A mulher também afirmou que foi ameaçada de morte com uma faca, sendo contida pelo pai, que mora no segundo andar da residência.

A vítima registrou boletim de ocorrência e, conforme a PMMG, serão tomadas as medidas cabíveis.

Com informações do O Tempo