Um acidente aéreo ocorrido na manhã desta segunda-feira (13) em Goiânia resultou na queda de um avião de pequeno porte sobre uma casa no Setor Santos Dumont, bairro localizado a cerca de 20 km do aeroporto da cidade. O piloto, único ocupante da aeronave, sobreviveu ao impacto com ferimentos leves.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), o piloto, identificado por uma testemunha como tendo “aproximadamente 60 anos”, estava sentado ao lado de fora da aeronave no momento do resgate. Ele apresentava apenas escoriações, e não há registro de ferimentos graves. A testemunha, que acionou os serviços de emergência, relatou que o homem estava consciente após a queda.

Ainda de acordo com o CBMGO, há um vazamento de combustível no local do acidente, o que pode representar risco de incêndio. As autoridades seguem no local para controlar a situação e realizar os procedimentos necessários. No entanto, até o momento, não foi confirmado se havia mais pessoas na casa ou nas proximidades que possam ter sido atingidas ou feridas pelo acidente.

Investigações e desdobramentos

O acidente ocorreu na rua 24, no setor Santos Dumont, área residencial de Goiânia. Não há informações até o momento sobre a origem ou o destino do voo. O avião ainda está sendo analisado pelos peritos, e as autoridades investigam as causas da queda. O CBMGO segue acompanhando o caso e fornecerá mais detalhes conforme o andamento da ocorrência.

A presença de vazamento de combustível ainda é motivo de atenção, e o local segue sendo monitorado pelas autoridades competentes.

Vídeo: Reprodução/Redes Sociais

Com informações do jornal o Tempo