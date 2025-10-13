Uma carreta de grandes proporções, com 123 metros de comprimento, 7,3 metros de largura e 850 toneladas, está cruzando o Sul de Minas pela Rodovia Fernão Dias (BR-381) com destino a Perdões (MG). O veículo transporta um sistema de moagem que será instalado na fábrica da Votorantim Cimentos, em Edealina (GO).

Na tarde desta segunda-feira (13), por volta das 13h, a carreta sofreu uma pane mecânica e interditou a pista no sentido Belo Horizonte, na altura de Camanducaia. A concessionária Arteris Fernão Dias realizou um desvio de fluxo no local. Às 17h, a fila de veículos já alcançava 12 quilômetros, e uma rota alternativa foi divulgada para os motoristas.

O transporte da carga é feito em velocidade reduzida, cerca de 30 km/h, com deslocamento em trechos curtos e paradas programadas. A previsão é que a carreta deixe a região até o dia 20 de outubro, com chegada à unidade industrial prevista para a segunda quinzena de dezembro.

“Devido à baixa velocidade, estamos realizando o transporte em etapas curtas. Hoje, por exemplo, o percurso vai de Extrema até Estiva”, explicou o coordenador de operações da Arteris, Artur Batista.

A operação conta com autorização especial do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), incluindo a Autorização Especial de Trânsito (AET). Por ultrapassar os limites permitidos para tráfego noturno, o veículo só pode circular durante o dia.

A carreta possui 44 eixos e 264 pneus. Para efeito de comparação, sua extensão equivale a um prédio de 30 andares deitado e é quase quatro vezes maior que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Durante o trajeto, o comboio utiliza as vias laterais das praças de pedágio, adaptadas para cargas de grande porte. Especialistas alertam para que os motoristas redobrem a atenção nos trechos em que o veículo estiver passando.

“O trânsito vai ficar mais lento, então é importante manter distância segura do veículo à frente, respeitar a sinalização e evitar distrações. Muitos condutores se impressionam com o tamanho da carreta e desviam o olhar da pista, o que aumenta o risco de acidentes”, orientou o instrutor do Sest/Senat, Ricardo Aurélio Duarte Pena.

A viagem segue em ritmo controlado e é monitorada por equipes da Arteris e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Vídeo: reprodução/ Redes Sociais

Com informações do G1 Sul de Minas