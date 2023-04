A indicação literária desta semana é o livro infantil “O Sítio do Picapau Amarelo” de Monteiro Lobato, para celebrar o dia 18 de abril, “Dia do Livro Infantil”, data criada para homenagear este famoso escritor brasileiro.

O incentivo à leitura faz parte do projeto “No Meio do Caminho tem um Livro”, realizado pelas três bibliotecas públicas de Formiga.

A obra conta a história de um sítio repleto de árvores grandes, antigas como a paineira e frutíferas, como mangueira e laranjeira. Flores antigas e multicores formam um jardim lindo ao lado da sala de jantar da casinha branca, a casa da Vó Benta, uma velhinha de mais de 60 anos, que está sempre com sua cesta de costura, os óculos na ponta do nariz, juntinho de sua encantadora neta, a Lúcia, mais conhecida como Narizinho, por ter o nariz arrebitado, da cozinheira de mãos de fada que faz deliciosos quitutes, chamada carinhosamente de Tia Nastácia. E da Emília, a boneca tagarela feita de pano que não desgruda da Narizinho.

Este sítio é encantador! Tem muitos animais… Em especial o João de Barro, aquele que constrói o ninho de barro para acomodar seus filhotes. Ah, tem também um ribeirão lindo, de águas claras, apressadas, que deslizam nas pedras escuras, onde os lambaris nadam e se divertem com as migalhas de pão jogadas por Narizinho…

Este ambiente do Sitio do Picapau Amarelo é diferenciado… Não existe um lugar mais fresco e mais sossegado! Cheio de passarinhos, borboletas, abelhas e personagens interessantes, com muitas histórias e aventuras para contar.

Quer conhecer melhor as histórias e os personagens do sítio? Compareça à Biblioteca Pública Municipal Dr. Sócrates Bezerra de Menezes, situada na Praça São Vicente Férrer, 140, Centro de Formiga e conheça a coleção completa de Monteiro Lobato.

