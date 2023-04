A cantora sertaneja Grazi Barbosa, de 25 anos, morreu nessa sexta-feira (21) após capotar o carro que dirigia na rodovia Atílio Balbo (SP-322) em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo.

Grazi Barbosa capotou o carro próximo ao pedágio da cidade de Sertãozinho, onde morava, por volta das 7h.

De acordo com o boletim de ocorrência, Grazi já estava sem vida quando a Polícia Militar Rodoviária e as ambulâncias chegaram. A Polícia Civil investiga a causa do acidente.

Além de Grazi, uma mulher de 24 anos também estava no carro. A passageira sofreu ferimentos leves.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Sertãozinho lamentou a morte da artista.

A cantora era uma das novas vozes da música sertaneja e bastante conhecida na cidade de Ribeirão Preto e região. Ela morava em Sertãozinho há quatro anos.

Sua carreira tinha quase uma década. Em um vídeo de divulgação, ela afirma ter trabalhado apenas com a música.

Ela se apresentava principalmente em bares, restaurantes e pizzarias, tanto sozinha quanto em parceria com outros músicos. “Tinha um bordão que ela falava em todas as apresentações. ‘Será meu Deus?’. Todos repetiam”, diz Carolina Bárbara da Silva, gerente de uma das pizzarias em que a cantora se apresentava.

“Grazi não ficava somente no palco, saía e passava pelas mesas. Cumprimentava os clientes, agradecia, abraçava e beijava no rosto, um por um. Tinha esse carinho e simpatia com o público”, diz a também cantora Gaby Violeira.

Fonte: O Tempo