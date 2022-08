Dando mostra do que os supostos seres humanos são capazes contra os indefesos animais, o que vimos foi a trágica e bizarra privatização do Zoológico de São Paulo, pelo governador Doria, que por sorte foi banido da vida pública, quando em fevereiro de 2021 em plena Pandemia da Covid.19, privatizou o Zoológico de São Paulo por 30 anos onde o governo recebeu da Empresa Reserva Paulista R$ 111 milhões pelo espaço e os animais vendidos todos de porteira fechada.

O mais trágico é que agora a Empresa iniciou a visitação noturna para que os humanoides possam ver o cotidiano noturno dos indefesos animais que durante o dia são obrigados a estarem à disposição dos visitantes em espaços minúsculos, muito longe do seu habitat.

Por sorte a ONG, Os Animais Importam entrou com uma ação contra a visitação noturna, que acontece as quintas, sextas e sábados no Zoológico das 18.30 as 22.00.

Pobre dos animais que não tem direito ao sono noturno, para satisfazer os prazeres dos humanos.

Assim caminha a desumanidade contra a Natureza a Biodiversidade e a vida, na Era da Insensatez.

Meu lamento contra todos os indefesos animais, meu apoio a ONG Os Animais Importam e como importam,