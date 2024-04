A indicação literária da semana é “A Reforma da Natureza” uma obra do inesquecível escritor brasileiro Monteiro Lobato.

O Projeto “No Meio do caminho tem um Livro” é idealizado pelas três Bibliotecas Públicas de Formiga.

O grande mestre da literatura, que escreveu livros para crianças, adolescentes, adultos e deixou um legado literário enorme, repleto de personagens, aventuras, questionamentos e diversão.

Nesta obra, especial para o público infantil, Monteiro Lobato, por meio da boneca Emília, provoca mudanças na natureza, nas árvores frutíferas, nos insetos, no comportamento humano, na reflexão política e até mesmo na vida das grandes personalidades …

Aproveitando que os moradores adultos do Sítio do Pica-pau Amarelo acompanharam a Vó Benta e Tia Nastácia em uma viagem, pois foram convidadas para a Conferência da Paz, responsáveis por representar a humanidade e o bom senso, e de forma sábia e simples ensinar o povo como governar com justiça, a boneca serelepe prepara para colocar as ideias malucas em prática.

Mal o grupo vira as costas, Emília, a boa aventureira, que nunca para de pensar, criar e aprontar, convoca a Rã, sua amiga que veio do Rio de Janeiro, para juntas modificarem cientificamente a natureza.

Aos poucos elas transformam o sítio em um laboratório maluco, criam monstros gigantes que logo aparecem nas redondezas e se lastram pelo mundo…

Quando Vó Benta retorna ao sítio sente o impacto da mudança! Assustada, observa o desequilíbrio ambiental. Rapidamente ensina o valor da liberdade e o respeito que se deve ter com o meio ambiente, sendo assim, obriga Emília a desfazer sua maluquice, ou seja, corrigir suas trapalhadas.

Com uma narrativa boa, envolvente, trechos literários do mundo do faz de conta, o conteúdo agrada e diverte o público infantil e leva o adulto a refletir sobre as mudanças necessárias para se ter um mundo melhor e alertar a população sobre as tragédias ambientais como consequências da falta de respeito com nosso meio ambiente.

Quer conhecer as maluquices da Emília e as aventuras dos personagens do sítio? Esta e outras obras de Monteiro Lobato estão disponíveis para empréstimo na Biblioteca Pública Municipal Dr. Sócrates Bezerra de Menezes, localizada à Praça São Vicente Férrer, 140, no Centro.

Fonte: Biblioteca Pública