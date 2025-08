O Campeonato Municipal de Futsal em Formiga está prestes a começar e promete movimentar as quadras com disputas emocionantes, espírito esportivo e ações de solidariedade. As 16 equipes participantes já estão definidas, e os jogos devem atrair torcedores e apaixonados pelo esporte local.

Na última quarta-feira (30), foi realizado o congresso técnico que definiu as chaves da competição. As equipes foram distribuídas em quatro grupos:

• Chave A: Mangabeiras, Engenho de Serra, Alvorada, Rosa Mística

• Chave B: Nossa Senhora de Lourdes, Água Vermelha, Santo Antônio, Vila Imperial

• Chave C: Serra Verde, Quinzinho, Geraldo Veloso, Rosário

• Chave D: Santa Luzia, Alto dos Pinheiros, São José, Tino Pereira

Além da expectativa pelas partidas, o torneio se destaca pelo gesto solidário das equipes inscritas, que doaram ao todo 192 litros de leite como contrapartida pela participação. Os alimentos já foram entregues ao Banco Municipal de Alimentos, com destino às famílias em situação de vulnerabilidade.

A tabela de jogos será divulgada em breve. A Prefeitura de Formiga, organizadora do evento, reforça o convite à população: prepare a torcida e venha vibrar com essa celebração do esporte, da cidadania e da solidariedade.

Com informações da Prefeitura de Formiga