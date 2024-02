O Corpo de Bombeiros em Formiga foi acionado na manhã deste sábado (3) para atendimento a uma ocorrência envolvendo risco de ataque de abelhas na avenida Paulo de Brito, em Formiga.

No local, os militares se deparam com um enxame de Abelha-Europa pousado no tronco de uma árvore morta à margem do rio Mata Cavalo, há três metros de altura.

Segundo apurado, o enxame teria inicialmente pousado em uma residência em frente e, nesta manhã, havia se movimentado para o tronco.

Diante dos fatos, considerando a possibilidade de se tratar de enxame itinerante e que os insetos ao longo do dia deixem o local, bem como até o momento não havia relatos de ataques no local e o manejo dos espécimes naquele momento poderia ocasionar transtornos imensuráveis, os militares realizaram o isolamento/sinalização das proximidades do local onde o enxame está mantendo o local sob monitoramento até o período noturno, momento no qual será novamente avaliado a necessidade de intervenção.

Nota:

Ocorrências envolvendo abelhas, onde há necessidade da intervenção do CBMMG, estendem-se ao longo do ano, porém o período mais crítico é o segundo semestre. A maior incidência está entre os meses de setembro a dezembro, devido à primavera, onde ocorre uma floração intensa na natureza e são construídas novas colmeias, seguido pelo período de queimadas, que praticamente coincide com a primavera, pois as abelhas são “expulsas” das matas e buscam abrigo nas cidades.

As abelhas são os mais importantes agentes polinizadores da natureza, fundamentais para a existência de milhares de espécies vegetais, desde que em estejam em seus ambientes naturais. Algumas espécies de abelhas nativas não devem ser alvo de extermínio, pois tal ação pode contribuir para a extinção dessas espécies: Jataí, Arapuá, Uruçu Amarela, Guarupu, Mandaçaia-do-Chão, Mirim-Guaçu, dentre outras.

Segundo a ONU, está sendo observado nas últimas décadas o desaparecimento gradativo das abelhas, o que é um fator preocupante, pois a vida humana e de espécies animais é diretamente dependente das abelhas, as quais são responsáveis pela polinização de 80% dos cultivos existentes, ou seja, boa parte dos alimentos consumidos pelo homem (frutos e sementes) é diretamente dependente do papel das abelhas na natureza.

Enxames itinerantes devem ser observados de longe, pois tendem a não atacar qualquer pessoa ou animal. O que é popularmente conhecido como ataque é, na verdade, um comportamento defensivo do animal. Dificilmente ocorrerá uma ferroada em um animal ou humano se as abelhas e/ou suas colônias não forem ameaçadas e perturbadas. As abelhas têm uma boa memória geográfica e orientam-se pelo sol em busca de alimento e retorno para sua colmeia, por isso o melhor momento para manejo é no período noturno, momento que esses animais diminuem suas atividades e aglomeram-se nos ninhos.

Fonte: Corpo de Bombeiros