Um Jacutinga, um homem morreu após uma batida de frente entre um carro e um caminhão na manhã deste sábado (3) na MG-290.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro morreu ainda no local. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Não foram divulgados mais detalhes de como o acidente aconteceu. A identidade da vítima não foi divulgada.

Fonte: G1 Sul de Minas