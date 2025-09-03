Na tarde desta quarta-feira (3), o Elevador da Glória, tradicional meio de transporte e atração turística de Lisboa, descarrilou e tombou na Avenida da Liberdade, uma das principais vias da capital portuguesa. O acidente resultou na morte de três pessoas e deixou cerca de 20 passageiros feridos, sendo dois em estado grave.

Equipes de emergência e mais de 30 agentes da polícia foram mobilizados para o local, onde atuam no resgate de vítimas presas nas ferragens. As causas do descarrilamento ainda não foram determinadas, e uma investigação técnica será realizada para apurar os motivos do acidente, segundo informações da CNN Portugal.

Inaugurado em 1885, o Elevador da Glória transporta anualmente mais de três milhões de pessoas, entre moradores e turistas.

Com informações do O Tempo