Os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores foram definidos, nesta quarta-feira (5), em sorteio na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O Atlético, que garantiu a classificação ao terminar em segundo no Grupo G, vai medir forças mais uma vez com o Palmeiras, algoz alvinegro nas duas últimas edições do torneio. O Galo faz a primeira partida em Belo Horizonte e decide em São Paulo.

Nos outros duelos envolvendo equipes brasileiras, o Flamengo enfrenta o Olimpia-PAR, o Fluminense pega o Argentinos Juniors-ARG, o Internacional encara o River Plate-ARG, e o Athletico tem pela frente o Bolívar-BOL.

Os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores serão entre os dias 1 e 3 de agosto. Já os confrontos de volta acontecerão entre 8 e 10 de agosto.

Jogos das oitavas da Copa Libertadores:

Atlético Nacional-COL x Racing-ARG

Bolívar-BOL x Athletico

Flamengo x Olimpia-PAR

Atlético x Palmeiras

Deportivo Pereira-COL x Independiente Del Valle-EQU

Argentinos Juniors-ARG x Fluminense

River Plate-ARG x Internacional

Nacional-URU x Boca Juniors-ARG.

Fonte: Itatiaia