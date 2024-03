O Corpo de Bombeiros foi acionado no fim da tarde desse domingo (10), para o atendimento de ocorrência envolvendo oito jovens que ficaram ilhados na cachoeira do Curiango, município de Itacambira.

Moradores da cidade de Montes Claros, os amigos foram passar o dia na cachoeira, que é bastante visitada por turistas da região. Certo momento iniciou-se uma chuva no local, logo, os jovens saíram de dentro da água. Como a chuva logo passou, os turistas retornaram para a cachoeira, momento que presenciaram o aumento repentino do volume de água, conhecido como “cabeça d’água”, impedindo-os de retornarem para a margem de saída. Ficando ilhados do outro lado da cachoeira, sem acesso para saírem.

Após algum tempo, passou um morador local do lado contrário ao que estavam os turistas, que aproveitaram para pedir ajuda.

Devido ao barulho intenso da cachoeira, um dos rapazes escreveu em uma sandália o pedido de ajuda, com o telefone da mãe de um deles que conhecia o local. Assim, a senhora fez contato via 193 repassando a situação.

Bombeiros iniciaram o deslocamento para realizar o salvamento das vítimas. Chegando ao local foi necessário realizar uma caminhada de aproximadamente 2 quilômetros, por uma trilha alagada e com muitas pedras. O horário noturno dificultava o deslocamento. Havia muita correnteza.

Os militares, munidos de EPIs apropriados para a atividade, iniciaram a transposição da correnteza a fim de acessar às vítimas do outro lado. Como todos se encontravam bem e sem ferimentos, os bombeiros realizaram o resgate dos turistas, por meio de uma corda de segurança amarrada de uma margem a outra.

Não houve necessidade de condução de nenhum dos resgatados para o pronto socorro.

Fonte: Hoje em Dia