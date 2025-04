A onça-pintada que matou o caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, em Mato Grosso do Sul (MS), segue em reabilitação no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande (MS). O último boletim médico indicou que o animal está abaixo do peso e com órgãos comprometidos.

Após a recuperação, o animal não deve voltar à região de mata em que foi capturada na quinta-feira (24), três dias após o ataque.

O felino deve ser transferido para um recinto, definitivo ou provisório — assim que for reabilitado e exames mostrarem que o quadro está estável e houver reversão da desidratação.

Em nota à CNN, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) disse que futuros encaminhamentos serão discutidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) do estado em conjunto com o instituto.

“O animal deverá ser destinado a uma instituição mantenedora de fauna apta a recebê-lo e será incorporado ao Programa de Manejo Populacional da Onça-Pintada, coordenado pelo ICMBio”, afirma a nota.

O destino do animal deve ser decidido no âmbito do programa que busca conservar a espécie em todos os biomas brasileiros.

Fonte: Guilherme Gama/CNN