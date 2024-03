O ônibus de uma empresa bateu em uma árvore, na manhã deste domingo, (10), na avenida Antônio Carlos, na região da Pampulha, sentido centro de Belo Horizonte e duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações do Samu, que atendeu a ocorrência, o motorista relatou que houve uma falha mecânica, provocando a batida. O ônibus chegou a ficar atravessado e o trânsito direcionado para a pista do Move. O motorista não se feriu.

As outras duas vítimas foram um passageiro, que teve ferimentos leves, e outra pessoa que presenciou o acidente, mas acabou dispensando atendimento médico.

Fonte: Itatiaia