Um acidente envolvendo um ônibus de turismo – que saiu de Diadema (SP) com destino a Capitólio – deixou ao menos 35 pessoas feridas na madrugada deste domingo (17), em Campinas, segundo informações do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv-SP), com sede em Jundiaí.

Segundo o soldado Ferrari, o ônibus trafegava pela Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), sentido Jaguariúna, e o motorista teria “passado direto por um retorno, caindo no vão de um viaduto”.

“Não sabemos ao certo o que houve, só que foram socorridas 35 pessoas, e não houve nenhuma morte”, comentou.

Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Clínicas da Unicamp; Hospital Padre Anchieta, em Campinas; ao Hospital Municipal de Jaguariúna e para a UPA da cidade. Três passageiros ficaram em estado grave.