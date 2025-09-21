Durante a Semana Nacional do Trânsito, a Polícia Militar realizou mais uma fase da operação “Cavalo de Aço”, voltada ao combate do chamado “rolezinho do grau”, prática perigosa e ilegal em vias públicas. A ação, realizada no sábado (20/09), terminou com a prisão de um jovem de 24 anos por direção perigosa e tráfico de drogas.

Por volta das 16h, policiais militares deram ordem de parada a um motociclista em uma Honda CG 150 Titan. O condutor desobedeceu, fugiu em alta velocidade e foi perseguido. A tentativa de escapar terminou quando o homem tentou atravessar um terreno e acabou abordado pela equipe policial.

Na revista, os militares encontraram uma sacola azul contendo 60 papelotes de cocaína prontos para a venda. O suspeito já era alvo de diversas denúncias por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi preso em flagrante e poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano.

O material apreendido e o homem foram encaminhados para a delegacia de Formiga.

Resultados da Operação “Cavalo de Aço” em Formiga:

1 pessoa presa

60 papelotes de cocaína apreendidos

1 motocicleta removida

10 autos de infração de trânsito lavrados

Grande quantidade de skank apreendida

1 bucha de maconha apreendida

Fonte e fotos: PMMG