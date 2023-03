Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa atuante nas regiões Sul e Centro-Oeste do estado, a Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (28), a segunda etapa da operação Estelios.

Na ocasião, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão em desfavor de integrantes de uma organização investigada por estelionato, receptação e lavagem de dinheiro.

Durante a ação, coordenada pela Delegacia Regional em São Sebastião do Paraíso, com apoio do Departamento de Polícia Civil em Lavras e da Delegacia Regional em Campo Belo, foram apreendidos duas motocicletas, documentos falsos, celulares, drogas e anotações que detalham a movimentação financeira do grupo.

A organização criminosa é investigada por delitos cometidos contra cooperativas e empresas agrícolas, por meio das quais realizava compras fraudulentas de fertilizantes, sementes e outros insumos.

Entre os presos nesta fase da operação, estão os líderes do grupo. Segundo o delegado Rafael Gomes, os suspeitos foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e receptação.

A operação contou com o empenho de 30 policiais civis.

Investigação

A equipe policial que investiga crimes de fraudes em São Sebastião do Paraíso apurou que os suspeitos teriam enganado empresas da cidade, efetuando compras falsas de produtos agrícolas, passando-se por clientes. As cargas eram transportadas até o município de Campo Belo, onde o grupo as armazenava e, posteriormente, as revendiam.

Na primeira fase da operação Estelios, deflagrada no dia 22 de agosto de 2022, policiais civis em São Sebastião do Paraíso, ao verificarem uma compra fraudulenta de fertilizantes, acompanharam a entrega do produto no município de Campo Belo, onde encontraram outras cargas semelhantes em um galpão da organização criminosa. O produto encontrado teria sido desviado de uma cooperativa de outro município.

No total, cerca de R$ 130 mil em cargas desviadas foram recuperadas pelos policiais civis.

As investigações prosseguem.

Fonte: Polícia Civil