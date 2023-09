Dois suspeitos de envolvimento no confronto que resultou na morte do policial federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida, de 42 anos, na sexta-feira (15), durante operação de combate ao crime organizado, no bairro Valéria, em Salvador, na Bahia, foram mortos em ações policiais realizadas no último domingo (17).

Desta forma, segundo a SSP-BA (Secretaria da Segurança Pública da Bahia), o número de suspeitos mortos subiu para nove, além de uma prisão que foi efetuada.

Segundo a SSP-BA, em Periperi, policiais faziam patrulhamento na rua Novos Unidos, após denúncias de que um traficante integrante da facção estava com outros criminosos. Os bandidos foram encontrados e houve confronto. “Um deles acabou atingido, foi socorrido, mas não resistiu. Um revólver calibre 38 e munições foram apreendidos“, afirmou a secretaria.

O segundo suspeito foi localizado na Palestina por policiais da Core (Coordenação de Operações e Recursos Especiais) da Polícia Civil e do COT (Comando de Operações Táticas) da Polícia Federal. Ao atirar contra os policiais, ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

“Uma pistola calibre 9mm, com carregador alongado e munições foram apreendidos com o indivíduo”, disse a SSP-BA.

Conforme balanço divulgado, nas últimas 72 horas, ações integradas contra a facção que agiu no bairro Valéria localizaram três fuzis, uma carabina, uma submetralhadora, três pistolas, um revólver, carregadores, munições, rádios comunicadores e peças de veículo roubado.

“Um traficante, que possuía mandado de prisão por homicídio, foi preso e outros nove morreram em confrontos”, afirmou o órgão.

Na sexta-feira, quatro indivíduos foram mortos por suspeita de fazerem parte do grupo de criminosos que trocou tiros com os policiais durante operação realizada no bairro Valéria. Dois morreram em tiroteio e outros dois durante tentativa de fuga.

No sábado (16), o quinto suspeito foi morto após troca de tiros no bairro de Mirante de Periperi. No domingo, outros dois suspeitos morreram também após troca de tiros. Eles tentavam se esconder em um apartamento no Conjunto Paraguari 2º, no bairro de Periperi.

Ainda na noite de domingo, como citado anteriormente, foram registradas mais duas ocorrências em Periperi e na Palestina, que resultou na morte de mais dois suspeitos.

Crise na Segurança Pública

A Bahia vive uma crise na segurança pública e tem sofrido com altos índices de violência urbana e letalidade policial nos últimos anos. A operação Fauda tem como objetivo o combate a uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos.

A operação é realizada pela Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), que começou a atuar no mês passado para tentar coibir as organizações criminosas que se instalaram na Bahia, principalmente ligadas ao tráfico ou à milícia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do policial federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida. O agente integrou a equipe de segurança de Lula quando o presidente viajava à Bahia durante a campanha eleitoral no ano passado, ainda como candidato.

Após as eleições, Lucas Caribé continuou sendo designado pela Polícia Federal a fazer a proteção do petista durante os compromissos de Lula em território baiano. O agente era policial federal desde 2013. Ele iniciou na corporação no Pará, mas se transferiu para a Bahia em 2019. Atualmente estava lotado no GPI (Grupo de Pronta Intervenção).

Na quinta-feira, a Coluna do Estadão mostrou que o presidente foi alertado de que o governo perdeu o debate da segurança pública — e muito em função dos resultados apresentados na Bahia cujo atual ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, foi governador entre 2015 e 2022.

