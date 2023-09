Um ônibus responsável pelo transporte público em Guaxupé (MG) ficou destruído após pegar fogo, na tarde desta segunda-feira (18), no bairro Vila Campanha. O motorista e os passageiros desceram do veículo antes que as chamas se espalhassem. Ninguém ficou ferido.

Conforme os militares, o fogo teria começado no motor do veículo. Os bombeiros foram acionados às 14h, quando atendiam ocorrência de uma carreta carregada com 28 mil litros de etanol que tombou às margens da BR-146 e provocou vazamento e o incêndio.

O incêndio no ônibus, segundo os bombeiros, foi controlado por volta das 17h, com a ajuda de caminhões-pipa da prefeitura e de uma empresa da cidade.

O Corpo de Bombeiros disse que o incêndio também atingiu focos na rua e lotes vagos nas proximidades.