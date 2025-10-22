Uma operação interestadual da Polícia Civil, deflagrada nesta quarta-feira (22), identificou uma quadrilha especializada em aplicar golpes por meio de leilões falsos na internet. O grupo criminoso teria movimentado cerca de R$ 2,3 milhões. Oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo e em outros cinco estados: Goiás, Santa Catarina, Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul.

Um casal foi apontado como os principais integrantes do esquema. O homem, de 32 anos, era responsável por criar os sites fraudulentos e gerenciar o fluxo financeiro. Já a mulher, de 29 anos, movimentou uma grande quantia em apenas cinco meses. Segundo a investigação, ela levava uma vida de luxo incompatível com a renda declarada.

Ambos estão presos, e outros cinco mandados de prisão são cumpridos em São Paulo. A Polícia Civil apurou que a quadrilha investia em publicidade nas redes sociais para atrair vítimas e dar credibilidade aos sites falsos. Os valores obtidos nos golpes eram depositados em contas de “laranjas”, dificultando o rastreamento.

Além disso, os suspeitos realizavam lavagem de dinheiro por meio de negócios fictícios, que movimentaram aproximadamente R$ 6,5 milhões. O grupo também utilizava ferramentas de encriptação de dados digitais, exigindo técnicas avançadas de rastreamento cibernético e análise financeira para sua identificação.

A investigação foi conduzida por agentes da Divisão de Capturas e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), da Polícia Civil de São Paulo, com coordenação da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos (DPRCPE) do Rio Grande do Sul. Cerca de 150 policiais participaram da operação.

Com informações do Hoje em Dia