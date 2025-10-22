A Eletrobras, antiga estatal de geração e transmissão de energia, anunciou nesta quarta-feira (22) que passará a se chamar AXIA, como parte de um amplo processo de reposicionamento da marca iniciado após a privatização da companhia em 2022. A mudança oficial ocorrerá a partir do dia 10 de novembro de 2025, quando as ações da empresa começarão a ser negociadas na B3 com o ticker “AXIA”.

Segundo comunicado divulgado à imprensa, a alteração representa uma nova fase da companhia, que afirma estar em processo de transformação e adaptação às mudanças tecnológicas, regulatórias e comportamentais do setor elétrico. “A mudança de nome representa a evolução de uma companhia que, nos últimos três anos, vem se reposicionando e se transformando”, afirmou a empresa.

O novo nome, AXIA, tem origem grega e significa “valor”. Segundo a empresa, o termo também remete à ideia de “eixo” — aquilo que conecta, sustenta e gera movimento. A marca foi escolhida para traduzir o objetivo de oferecer soluções energéticas mais completas, com foco em inovação, agilidade e atendimento ao cliente.

De acordo com o presidente da empresa, Ivan Monteiro, a AXIA representa uma visão de futuro mais alinhada aos desafios de um mundo em transição energética. “AXIA Energia representa nossa visão de futuro: uma empresa preparada para os desafios de um mundo em transição, com foco em inovação, performance sustentável e excelência. Não entregamos apenas megawatts, entregamos energia com propósito”, disse.

A antiga Eletrobras é reconhecida como a maior empresa de energia renovável do Hemisfério Sul, sendo responsável por 17% da geração de energia no Brasil e por 37% das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Com a mudança de nome, a empresa pretende deixar definitivamente para trás a imagem de estatal e consolidar sua nova identidade como uma companhia privada, focada em performance de mercado e soluções energéticas integradas.

