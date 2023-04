As rodovias que cortam Minas Gerais terão reforço na segurança neste feriado da Semana Santa. As polícias Militar Rodoviária (PMRv) e Rodoviária Federal (PRF) lançaram uma operação nesta quinta-feira (6) com 2 mil policiais. A ação segue até o domingo de Páscoa (9).

Além do contingente, sendo 1.200 da PMRv e 800 da PRF, o Batalhão de Cães vai auxiliar nas blitze pelo Estado. O patrulhamento rural da PM também vai receber reforço. “Teremos nossos portfólios de serviço empregados nas mais diversas áreas”, explicou a Major Layla Brunella.

Já a Polícia de Meio Ambiente vai estar em regime de plantão, principalmente nas áreas mais visitadas, para auxiliar os turistas durante o feriado.

Segundo o Inspetor Aristides Júnior, da PRF, a parceria entre as forças de segurança é essencial para manter a segurança durante o feriado. “É uma parceria que acontece há muitos anos e tem ótimos resultados. É uma segurança integrada que funciona em todas as rodovias federais e estaduais, para trazer uma segurança maior para aqueles que vão viajar no feriado”, disse.

Fonte: Hoje em Dia