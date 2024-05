O dentista Lucas Greco teve morte cerebral nessa sexta-feira (03). Ele estava internado no Complexo de Saúde São João de Deus após cair de um cavalo na zona rural de Divinópolis.

Conforme informações da família, a morte cerebral foi confirmada e os órgãos serão doados neste sábado (4). O velório, no entanto, acontecerá neste domingo (5).

De acordo com os familiares, o velório acontecerá no Parque da Serra. O enterro acontecerá no Cemitério do Centro, no final da manhã de domingo.

O Conselho Regional de Odontologia emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento de Lucas. “Lamentamos profundamente esta perda que deixará um grande vazio na comunidade odontológica do Centro-Oeste Mineiro”. Lucas é filho do ex-secretário do Meio Ambiente de Divinópolis, Clever Greco, conhecido como Bezito.

Fonte: Sistema MPA