O Posto Avançado de Coleta de Sangue (PACE) de Formiga retomou o horário normal de atendimento. No mês de março, a coleta ocorreu de forma escalonada devido ao período de reestruturação da unidade.

O PACE conta, a partir de agora, com um serviço integrado entre Secretaria de Saúde e Santa Casa de Formiga. O operacional da unidade é de responsabilidade da SCCF, ou seja, são os profissionais do hospital que fazem a captação de doadores, todo o processo de coleta, limpeza e copa. A Secretaria de Saúde é responsável pela coordenação geral, cadastro, transporte e equipe médica.

São 12 profissionais da Santa Casa que atuam no PACE. Todos passaram por treinamento na unidade do Hemominas, em Divinópolis.

“A importância dessa parceria pode ser medida em várias dimensões. Em primeiro lugar, a coleta de sangue é uma atividade crítica para o sistema de saúde, pois o sangue é essencial para procedimentos médicos de emergência, em especial as cirurgias cardíacas realizadas no hospital”, declara o gestor assistencial da SCCF, Samuel Castro.

As doações são destinadas para atender as necessidades da Santa Casa como UTI Adulto, UTI Neonatal, SUS, Convênio, UPA, os procedimentos cardíacos, dentre outros.

De acordo com a captadora de doadores da Santa Casa, Pollyana Vespúcio, é preciso 60 doações semanais para garantir a quantidade necessária de bolsas de sangue. A coleta é feita às quintas-feiras, das 7h às 12h. Os interessados em doar precisam agendar a doação com Pollyana pelo WhatsApp (37) 99178-2021.

Como ocorre a doação de sangue

Nos casos de coleta de sangue total, se retira 450 ml de sangue dos doadores, processo esse que dura em média 12 minutos. O sangue colhido se submete a uma centrifugação, responsável por separar seus principais hemocomponentes, divididos em hemácias, plaquetas, plasma e crio. A doação é gratuita e pode ajudar a salvar até quatro vidas.

Enquanto se utiliza as hemácias em tratamentos de anemias e hemorragias agudas, as plaquetas auxiliam em tratamentos oncológicos e doenças hematológicas. Por fim, o plasma pode ser utilizado em pacientes com distúrbios de coagulação. Desse modo, além das doações convencionais, os elementos podem se destinar a casos específicos.

Requisitos para doação de sangue:

Estar em boas condições de saúde;

Estar alimentado;

Ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar o site);

Pesar mais de 50 kg;

Levar um documento de identidade original com foto recente que permita a identificação do candidato;

Evite alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, deve aguardar uma semana para estar novamente apto à doação.

Intervalo entre doações

Apesar da doação ser uma ação de caráter regular, existe um intervalo necessário entre as doações. Para mulheres, a ação pode ser feita até três vezes ao ano, com intervalo mínimo de 90 dias entre as doações. Já os homens podem doar até quatro vezes em um período de 12 meses, respeitando o intervalo mínimo de 60 dias entre as doações.

Dúvidas sobre a doação podem ser esclarecidas com a captadora Pollyana Vespúcio.

O PACE

O Posto Avançado de Coleta de Sangue (PACE) é uma parceria entre o Hemominas, Santa Casa e Prefeitura de Formiga. A unidade funciona em um espaço anexo à Santa Casa (em frente a UPA).

O PACE, que recebeu o nome da formiguense Maria Tereza de Moura Minucci, foi inaugurado em 4 de julho de 2024.

Fonte: Ascom Santa Casa de Formiga